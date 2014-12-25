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العاهل الإسباني في خطاب عيد الميلاد: الفساد يدمر الحياة السياسية

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اعتبر العاهل الإسباني، فيليبي السادس، أن «الفساد يدمر الحياة السياسية في إسبانيا»، داعيًا إلى «شن حرب حقيقية على هذه الآفة واجتثاثها من جذورها».

وأضاف العاهل الإسباني، خلال خطاب عشية عيد الميلاد، مساء الأربعاء: «من تولي منصبًا عامًا يجب أن لا يستغله لخدمة مصالحه الشخصية، وعلينا أن نقطع جذور الفساد بلا هوادة».

وهذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها فيليبي السادس خطاب عشية عيد الميلاد، وهو أحد أهم الخطابات الرسمية في إسبانيا، كما أنه الأبرز له منذ وصوله إلى السلطة، إثر تخلي والده خوان كارلوس عن عرش المملكة الإسبانية، وتنصيبه، في يونيو الماضي.

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