أبرز المشاكل والشائعات التي طالت الفنانين في العام 2014

حفل عام 2014 بالكثير من المشاكل الفنية وبالشائعات التي طالت العديد من النجوم.

وقد فوجئت الممثلة المصرية دينا الشربيني بعد خروجها من السجن الذي قضت فيه عاماً كاملاً بتهمة تعاطي المخدرات بأن نقابة الممثلين تصدر قراراً بإيقافها عن العمل.

انتشرت بقوة شائعة زواج المطربة المصرية شيرين من مستشارها الفني ياسر خليل سراً.

دخلت الفنانة الإماراتية أحلام في العديد من المشاكل، ومنها: تبادل الشتائم والكلام الجارح مع المطربة الكويتية شمس؛ بسبب مباراة كرة قدم، والسخرية من تصريحات الفنانة الأردنية ريم بشناق، وتبادل الشتائم مع الفنانة شذى حسون على خلفية تصريحات صحفية.

اعترفت الممثلة السورية ديمة بياعة أن الممثلة نسرين طافش التي كان يربطها بها صداقة كانت على علاقة بزوجها الممثل تيم حسن، مما أدى إلى طلاقهما. وقد لجأت نسرين للقضاء بسبب الاتهام الذي وجهته لها ديمة.

ترددت شائعات عن انفصال الفنان المصري أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعد زواج استمر حوالي 15 عاماً وأثمر عن ثلاثة أبناء.

اشتعلت أزمة بين الفنانة اليمنية أروى وبين الجمهور الجزائري عبر حسابها على موقع «تويتر»؛ بسبب رأيها في متسابق جزائري في برنامج «آراب آيدول».

أشيع طلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها الدكتور فادي الهاشم.

تردد خبر ارتباط المطربة اللبنانية يارا بالممثل عادل كرم.

رفضت وزارة الإعلام الكويتية مشاركة أي فنان أو فنانة عربية بحفلات عيد الأضحى واقتصارها على الخليجيين فقط، مما أدى إلى استبعاد شذى حسون وشيرين وتامر حسني ووليد الشامي.

تعرض المطرب المصري هاني شاكر للنصب من متعهد حفلات تونسي أوهمه بتنظيم ثلاث حفلات له في تونس، وطلب منه مبلغاً من المال لحجز الفندق وتذاكر الطيران إلى تونس واختفى.

ترددت شائعات بانفصال الفنان المصري تامر حسني وزوجته نجمة «ستار أكاديمي» المغربية بسمة بوسيل، واتهام بسمة بزواجها من صديقها يحيى صويص قبل تامر.

أشيع تعرض الفنّانة السّوريّة كندة علوّش لمحاولة اغتيال في القاهرة خلال تصوير مسلسلها «دلع البنات».

فوجئت الفنانة المعتزلة حنان ترك بإدراج اسم منظمة الإغاثة الإنسانية التي تعمل فيها كسفيرة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب التقرير الذي أعدّته الإمارات العربية المتحدة، وينص على المنع من دخول الإمارات.

تردد خبر خطوبة الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف على فتاة فلسطينية والدها دبلوماسي خلال زيارته للولايات المتحدة.

أشيع انفصال المطرب اللبناني عاصي الحلاني عن زوجته كوليت بولس.

بثّت إحدى القنوات الفضائية خبراً غير صحيح عن وفاة الفنانة المصرية وفاء عامر.

تردد خبر عن إصابة الفنان المصري طلعت زكريا بأزمة قلبية ودخوله العناية المركّزة.

كما أشيع إصابة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بمرض خطير.

تردد انفصال الفنان اللبناني ملحم زين عن زوجته تماني وارتباطه بأخرى.

أشيع أن الفنانة المصرية منّة شلبي مريضة وأنها تزوجت من رجل أعمال مصري تعيش معه في فرنسا، بجانب شائعة ارتباطها بمحمد نجل الفنان محمود عبدالعزيز.

تم فصل الفنان السوري جمال سليمان من نقابة الممثلين في سوريا، والتي يرأسها حالياً الفنان زهير رمضان.

انتشرت أقاويل وأخبار عديدة تفيد بانفصال الممثلة المصرية بسمة عن زوجها الناشط السياسي الدكتور عمرو حمزاوي.

قررت نقابة الممثلين إيقاف تصريح العمل الخاص بالممثل المصري محمد رمضان؛ بسبب تقدم إحدى شركات الإنتاج ضده بشكوى إلى النقابة واتهامه بمخالفته العقد معها بتوقيعه لعقد مسلسل تلفزيوني مع شركة «الصباح»، وهو في نفس الوقت سبق ووقّع معها، الأمر الذي يخالف بنود وشروط العقد.

انتشرت شائعة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي تُفيد بانفصال الموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي، عضو لجنة تحكيم برنامج «أراب أيدول»، عن زوجته زينة بطوط.

تناقلت وسائل الإعلام الإلكترونية الكويتية والخليجية خبر القبض على الفنانة الكويتية هيا عبدالسلام في قضيّة تعاطي وحيازة موادّ مخدّرة ليتبيّن أنها شائعة.

تردّد خبر انفصال المطرب المصري عمرو دياب عن زوجته السعودية زينة عاشور؛ بسبب خلاف وقع بينهما على محلّ الإقامة، إذ ترغب الزوجة في الاستمرار بالإقامة في دبي، فيما يُريد عمرو أن يُقيم في مصر.

ادعت إحدى الراقصات وتدعى صوفيا أنها متزوجة من الممثل المصري عمرو سعد الذي شاركته في فيلمه الأخير «حديد».

تمّ تسريب خبر زواج وطلاق سابق للفنان أحمد عز بالمطربة أنغام ضمن الشد والجذب خلال قضية الفنانة زينة لإثبات نسب توأميها إليه.

تردد خبر زواج الفنان اللبناني وائل كفوري من المغربية أحلام حجي، والتي تحمل لقب ملكة جمال الشرق الأوسط ومؤسسة جمعية «أحلام الطفولة» التي تعنى بالأطفال العرب الأيتام في أوروبا، رغم زواج وائل من أنجيلا بشارة التي لديه منها ابنة وحيدة.

توقف البرنامج السّاخر الشهير «البرنامج» للإعلامي المصري باسم يوسف بشكل نهائي بعد تلقّي باسم وأسرته العديد من التّهديدات.

أشيع أن الفنانة اللبنانية كارول سماحة حامل من زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى.

نشرت بعض الصّحف والمواقع الإلكترونية خبراً يفيد بأنّ الفنّانة السّورية أصالة نصري قررت ترك مصر والإقامة في دبي، مكان عمل زوجها المخرج والمنتج المصري طارق العريان؛ بسبب تعرّضها لحوادث أمنية.

أشيع خبر ارتباط الفنانة اللبنانية ميريام فارس بالفنان المصري حسن الرداد الذي شاركها بطولة مسلسلها «اتهام»، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وبعض الصّحف أنّ الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة أصبحت داعية دينية، وتقوم بإعطاء دروس في أحد المراكز الإسلامية.

انتشر خبر مفاده تعرض الفنّان السوري عبّاس النوري لأزمة صحية.

فيما خرجت شائعات بالجملة في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مرض ووفاة عدد من الفنانين الكبار وأيضاً الشباب، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام الذي تردد أنه يمر بأزمة صحية كبيرة دخل على إثرها المستشفى وخرج منها معافى.

وأيضاً شائعة وفاة الفنان اليمني أبو بكر سالم في الرياض، والتي تمّ تناقلها عبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي. وخبر وفاة فنان العرب محمد عبده إثر نوبة قلبية داهمته في جدة، وقد تكررت الشائعة مرتين هذا العام. وترددت شائعة وفاة الفنّانة السّورية منى واصف. وانتشر خبر وفاة الفنان الشّعبي المصري شعبان عبد الرحيم عقب أزمة صحية مرّ بها. وشائعة موت محمد عساف نجم «آراب آيدول» في غزة بعد سقوط قذيفة على منزله، وبحادث سير في دبي. وخبر وفاة الفنّان اللبناني فضل شاكر الذي أشيع عن مقتله خلال الأحداث في سوريا. وانتشرت كذلك شائعة مفادها وفاة حول وفاة الفنّان السّوري صباح فخري. وتداولت المواقع الإلكترونية وصفحات «الفيس بوك» و«تويتر» خبر وفاة الفنّان السوري رفيق سبيعي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خبر وفاة النجم السوري الكبير دريد لحام.

تناقلت مواقع إلكترونيّة سوريّة شائعة إصابة الفنّان السّوري وائل شرف بعيار ناري طائش أثناء عودته من تصوير «باب الحارة 6».

انتشر على مواقع التّواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان السوري ناصيف زيتون بحادث سير في إحدى المناطق اللبنانية.

أشيع إصابة الفنّان السّوري أيمن رضا بقذيفة هاون في دمشق وعيار ناري في حمص؛ بسبب الحرب الدّائرة في البلاد.

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