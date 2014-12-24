بالأرقام - هجوم الأهلي أمام الاتحاد.. ماكينة فقدان للكرة

خسارة ثقيلة لم تحدث للأهلي في بطولة الدوري منذ 50 عاما وأكثر.. بعد الهزيمة 4-1 أمام الاتحاد السكندري في استاد القاهرة.

الهزيمة الثقيلة أثبتت ضعف الأهلي دفاعيا إلا أنها أكدت وبلا شك أن الفريق يعاني من عقم هجومي شديد.

فكيف كان أداء الأهلي هجوميا أمام الاتحاد السكندري؟ هذا ما يستعرضه FilGoal.com بالأرقام.

الثلث الهجومي للأهلي أمام الاتحاد السكندري كان ماكينة فقدان للكرة، عبد الله السعيد ووليد سليمان وعماد متعب أكثر من 100 مرة خلال المباراة!

حسام غالي قائد الفريق كان الأكثر فقدانا للكرة بـ24 مرة يليه وليد سليمان 22 مرة ثم عبد الله السعيد 21 مرة وتريزيجيه 16 مرة حتى رمضان صبحي الذي لعب شوطا واحدا فقدها 14 مرة وأخيرا عماد متعب 9 مرات.