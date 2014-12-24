مكتشف «إيبولا»: الأزمة قد تستغرق عاما

توقع العالم البلجيكي، الذي اكتشف «إيبولا»، في 1976، بيتر بيوت، أن يمر عام قبل السيطرة على فيروس «إيبولا» في أفريقيا.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، توقع بيوت، الذي يرأس القسم المسؤول في منظمة الصحة العالمية عن معالجة هذا الوباء، أن يستمر المرض حتى نهاية 2015.

وعلى الرغم من أن الوباء بلغ ذروته في ليبيريا، وقد يصل على الأرجح إلى ذلك في سيراليون «خلال الأسابيع المقبلة»، لكن من المحتمل أن يكون للتفشي المحتمل «آثارا طويلة».

وقال لـ«بي بي سي» إن «وباء (إيبولا) لايزال حاضرا، ولايزال هناك أشخاص يتوفون، ويتم رصد حالات جديدة».

وأضاف «يجب أن نكون مستعدين لجهد طويل ومستدام، على الأرجح خلال 2015 كله».