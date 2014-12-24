انضمام بنزيمة وراكيتيتش لحملة مكافحة الإيبولا

مدريد، (إفي): انضم كل من الألماني كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد، والكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، إلى حملة "سوف نهزم الإيبولا".

الحملة تعد جزء من الحملة الخيرية "Champions for Life" أو "أبطال من أجل الحياة" التي تهدف إلى جمع تبرعات لمواجهة فيروس الإيبولا في البلاد المتضررة من هذا المرض.

الحملة تم تدشينها عن طريق منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

ويظهر لاعبون من ريال مدريد وبرشلونة في الحملة بهدف الحث على تقديم الدعم لمكافحة انتشار الإيبولا والحصول على الموارد من أجل حماية الأطفال في منطقة خلف فيها هذا المرض أكثر من 10 آلاف طفل يتيم.

كما انضم إلى نفس الحملة شخصيات رياضية أخرى بارزة مثل خورخي ريسوريكسيون "كوكي"، وسيرخيو راموس، وخوسيه أنطونيو كاماتشو.