تشكيل الأهلي - لؤي وائل يشارك كظهير أيسر

يشارك لؤي وائل كظهير أيسر في خطة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بموقعة مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة بالدوري المصري.

لؤي وائل يلعب بعد إصابة حسين السيد ومن قبله صبري رحيل، الثنائي الذي اعتاد شغل مركز الظهير الأيسر.

واعتمد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي على لؤي وائل كون الأخير يجيد اللعب بقدمه اليسرى.

ويلعب شريف عبد الفضيل كظهير أيمن، في ظل غياب باسم علي للإصابة.

ويقود عماد متعب هجوم الأهلي منفردا، ويتحرك من خلفه وليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد رزق وحسام غالي.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: مسعد عوض

الدفاع: شريف عبد الفضيل - شريف حازم - محمد نجيب - لؤي وائل

الوسط: حسام غالي - محمد رزق - تريزيجيه

الهجوم: وليد سليمان - عماد متعب -عبد الله السعيد