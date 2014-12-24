رفض تعيين حكام أجانب للقمة وللقاء الأهلي والمصري

رفضت لجنة التحكيم استدعاء طاقم أجنبي لقيادة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي يوم 3 يناير المقبل.

كذلك رفضت اللجنة المقترح نفسه فيما يخص مباراة الأهلي والزمالك في قمة جدول الدوري المصري.

وقال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة التحكيم لـFilGoal.com: "الحكم المصري لو قارنتوه بما يحدث في أوروبا، ستجدون الأخطاء نسبتها غير متباعدة".

وتابع "ربما في بعض الأحيان، يحدث العكس.. وقد ظهرت أخطاء جمة في كأس العالم نفسه".

وأردف "لجنة التحكيم صنعت نظاما مميزا، ومستوى التحكيم يتطور بشكل ملحوظ.. ونثق في الحكم المصري، وندعمه للمباريات الكبرى".