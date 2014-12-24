مانشيني: صلاح ممتاز

تحدث روبرتو مانشيني مدرب إنتر ميلان مع صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) مؤكدا إعجابه بالنجم المصري محمد صلاح ورافضا غلق الباب أمام ضمه للفريق.

وقال مانشيني: "صلاح لاعب ممتاز صغير السن، إيفان بيريسيتش لاعب جيد، لكن ليس من السهل ضمهما".

صلاح شارك في ست مباريات فقط هذا الموسم مع تشيلسي، ما ربط اسمه بالانتقال لناد أخر في يناير على سبيل الإعارة.

لكن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أكد أن محمد صلاح يظل مهما في حساباته لهذا الموسم، وأنه لا يرغب في رحيل اللاعب.

وأكد مانشيني للصحيفة أن إنتر ميلان بدأ التحرك لجلب لاعبين جدد للفريق، إذ يحتل النيراتزوري حاليا المركز الـ11 بالدوري.