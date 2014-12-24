نعومي تكشف عن افتتاح معرض قصر الأميرة في ياس مول بأبوظبي

كشفت نعومي، العلامة الرائدة في المنطقة في مجال الملابس الداخلية وملابس النوم النسائية، عن افتتاح معرض قصر الأميرة الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف يُفتتح هذا المعرض الجميل التصميم في ياس مول بأبوظبي ليمثّل بذلك خطوة مهمة في استراتيجية التوسع التي تعتمدها الشركة وتهدف إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

يتميّز معرض قصر الأميرة في ياس مول بميزات ملفتة، حيث هناك منطقة خاصة بالعرائس مزخرفة بثريا بيضاء اللون ومصممة خصوصاً لنعومي في أوروبا، و غرف قياس جميلة وأنيقة تكتسي أرضيتها بسجاد خاص بنعومي وثريات تخطف الأنفاس، غرف قياس جميلة وأنيقة تكتسي أرضيتها بسجاد خاص بنعومي وثريات تخطف الأنفاس، سقف رائع يتمتع بتصميم مستوحى من مولان روج و ثريات من الزجاج الأسود تم تصنيعها في أوروبا حصرياً لنعومي.

تجدر الإشارة إلى أنّ المعرض لن يعرض في أنحائه تشكيلات نعومي لكل موسم فقط بل سيعرض أيضاً مجموعته الحصرية من المنتجات بما في ذلك الملابس الداخلية النسائية المطرزة والحريرية وتشكيلة نعومي من الأكسسوارات. وسوف تعرض المنتجات هذه في غرف رائعة يعلوها سقف مذهل بتصميمه. ولزيادة التجربة سحراً ومتعة، يتميّز المعرض بجدار مقعّر لتجربة تسوّق شخصية وخاصة.