بعد 20 عاماً.. صور تنشر للمرة الأولى لأنجلينا جولي

نشر موقع في "AllOverPress " و"Splash" مجموعة من الصور القديمة للنجمة العالمية Angelina Jolie وهي في عمر الـ 20.

وهذه الصور التقطت من جلسة تصويرية خاصة للترويج لفيلم " Hackers " في عام 1995 الذي أدت فيه سفيرة الأمم المتحدة دور البطولة.

وشارك في بطولة فيلم " Hackers " الممثل البريطاني Jonny Lee Miller، الذي كان زوج الممثلة في الفترة ما بين 1996 و1999.

يذكر أن فيلم " Hackers " ليس أول فيلم أدت فيه Angelina Jolie دور البطولة كما يشاع، حيث سبق وأن شاركت في فيلم "Cyborg 2" في عام 1993.

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