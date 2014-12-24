الكهرباء: الفارق المتوقع بين الإنتاج والمتاح اليوم 1200 ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الفارق المتوقع بين الإنتاج والمتاح من الكهرباء اليوم الأربعاء يبلغ 1200 ميجاوات مقابل 1665 ميجاوات أمس الثلاثاء منها 1350 ميجاوات تخفيض أحمال بفصل التيار و315 ميجاوات تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح المرصد – في نشرته اليومية – أن أقصى حمل متوقع اليوم يبلغ 22900 ميجاوات مقابل 23000 ميجاوات في ساعة الذروة أمس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 15310 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الثانية عشرة و57 دقيقة بعد الظهر.

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة في تزايد ويوجه نداء للمشاركة في ترشيد الاستهلاك، واللون الأحمر يفيد بأننا في حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.

وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام تخفيض أحمال بعض المشتركين الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

وتناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف تأثير فصل الأحمال.

أ ش أ