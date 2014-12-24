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الدفاع بـ”خلية قناة السويس” يطالب بزيارة المتهمين لذويهم

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الدفاع بـ”خلية قناة السويس” يطالب بزيارة المتهمين لذويهم الدفاع بـ”خلية قناة السويس” يطالب بزيارة المتهمين لذويهم

صورة أرشيفية

طالب دفاع المتهم إبراهيم يحيي، التصريح له بإستخراج بيان وقت الإحتجاز بسجن العقرب في طرة في القضية رقم 38 لسنة 2010، والتي حققت فيها نيابة أمن الدولة والتي تحمل رقم 51 الآن.

وفيما طالب الدفاع، من محكمة جنايات شمال القاهرة , المنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار شعبان الشامى، والتي تنظر قضية اعادة محاكمة 6 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية، السماح للمتهمين بزيارة ذويهم.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.

 

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