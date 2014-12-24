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بالصور .. 400 شاب وفتاة من 32 دولة عربية وأفريقية يشاركون في منتدى الشباب العربى الأفريقى السادس بأسوان

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بالصور 400 شاب وفتاة من 32 دولة عربية وأفريقية يشاركون في منتدى الشباب العربى الأفريقى السادس بأسوان‎ 14

طالب اللواء مصطفي يسرى محافظ أسوان من الوفود الشبابية المشاركة في منتدى الشباب العربي الأفريقي البيئي السادس التى تضم حوالى 400 شاب  وفتاه يمثلون 32 دولة عربية وإفريقية بضرورة استنهاض الهمم وإعادة روح التحدي بالعمل المستمر والجاد والخلاق مع التخلص من دعاوى الخمول والكسل واليأس والتطرف والعنف،  مؤكداً على أهمية إعلاء مفاهيم الوحدة بين الشعوب العربية والإفريقية بمعناها الحقيقى القائم على المصالح المشتركة  وليس بالشعارات الجوفاء من أجل خلق مساحات مشتركة من التجانس والتواصل

الشبابى والوصول إلي صياغة واقع أفضل لحياته بأفكاره الجريئة وقدراته ومهاراته الغير نمطية .

جاء ذلك في الجلسة الختامية لمنتدى الشباب العربى الأفريقى بمدينة أسوان حضور موسع من ممثلى الدول العربية والإفريقية فى مقدمتهم الدكتور مجدي علام رئيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة بجامعة الدول العربية ورشاد الزغبي أمين عام المجلس الأعلي للشباب والرياضة بالاردن والمهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر و سفير بوروندي بمصر سليمان موسى بجانب الدكتور وليد السيد وزير مفوض بوزارة الخارجية  السودانية والقاضي نبيل صاري رئيس محكمة التميز بلبنان والدكتور صلاح  الجعفراوي المدير العام للمكتب الإقليمي لمنظمة الأسسكو .

وقد أكد محافظ أسوان علي ضرورة تعاون المنظمات والحكومات والمجتمع المدني للعمل على  تمكين الشباب العربي والإفريقى اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ليكون فى  خط المواجهة أمام التحديات التي تواجه كافة الدول العربية والإفريقية وفي  مقدمتها التخلف والفقر والبطالة والفقر والمرض مع الحفاظ على روح الولاء و الانتماء والتمسك بالثقافة والهوية العربية والإفريقية ، مشيراً إلى أن السد العالي لم يكن فقط من أكبر مشروعات السدود على مستوى والعالم فى  العصر الحديث بل سيبقي نبراساً وعنواناً للإرادة المصرية الفذة فى قدرتها
> علي الإنجاز والإبهار فى مرحلة شهدت العديد من محاولات الهيمنة  الاستعمارية و تفتيت قوى حركات التحرر الوطنى على الصعيدين العربى والإفريقى وهى تشابه نفس الأجواء التى نعيشها فى هذه المرحلة الدقيقة .

بالصور 400 شاب وفتاة من 32 دولة عربية وأفريقية يشاركون في منتدى الشباب العربى الأفريقى السادس بأسوان‎ 7ومن جانبه أكد الدكتور مجدي علام علي أن المنتدي ينظمه الاتحاد العربى  للشباب والبيئة التابع لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارتي البيئة والشباب والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية ( الأيسيسكو ) والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 18 إلى 24  ديسمبربمدينتى الأقصر وأسوان , موضحاً بأن المنتدى تم إفتتاحه بمقر جامعة الدول العربية تحت عنوان “النيل مسار للتعاون وليس للصراع” فى دورة الزعيم جمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبى لإنشاء السد العالى بمشاركة شبابية واسعة من الأردن واليمن والسعودية والكويت وسوريا ولبنان وفلسطين والصومال وتونس و الجزائر و السودان وجنوب السودان ونيجيريا وتشاد وبوروندى و وروانداوإثيوبيا ،علاوة علي عدد من السفراء  الدول العربية والافريقية الشقيقة إلى جانب المتميزين من الجامعات المصرية وخاصة جامعات أسيوط والقاهرة وطنطا وبنها وجامعة المنوفية وقناة السويس بجانب لفيف من خبراء العمل البيئى فى مصر والدول العربية والأفريقية وسفراء الدول العربية والأفريقية وممثلو المنظمات الدولية والعربية.

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