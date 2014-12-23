المجلس القومي للمرأة ينظم دورات تدريبية بالبحر الأحمر

ينظم المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر دورة تدريبية لمهارات القيادة والعمل الجماعي لخدمة قضايا المرأة وقالت عبير غانم مقرر المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر في تصريح اليوم الثلاثاء إنه في إطار بدء الأمانه العامة بالمجلس القومي للمرأة في تنفيذ خطة عملها للعام التدريبي الحالي 2014 2015 والذي يتضمن برنامجا خاصا لتدريب أكبر عدد من الشباب في المحافظات على مهارات القيادة والعمل الجماعى لخدمة قضايا المرأة تحت عنوان القيادات الشابة فى مناهضة الظواهر الإجتماعية والصحية السلبية ضد المرأة.

وأشارت إلى أنه وفقا للخطة الزمنية الموضوعه للتنفيذ والمعتمدة فقد تحدد عقد الدورة التدريبية الحادية والعشرون من دورات البرنامج فى محافظة البحر الأحمر فى الفترة من 24 إلى 25 من ديسمبرالحالى بمجمع إعلام الغردقة على أن يكون الهدف من البرنامج تكوين مجموعات عمل من الشابات والشباب المدربين فى كل محافظة ودمجهم فى جهود المجلس لتحقيق أهدافه.