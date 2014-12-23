إبرا عن اختياره ثاني أفضل رياضي بالسويد: أستحق أول 5 مراكز وحدي

انتقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان اختياره كثاني أفضل رياضي في تاريخ بلاده بعد لاعب التنس بيورن بورج وذلك في استفتاء صحيفة داجينس ناهيتر السويدية.

واختير بورج الفائز بخمس بطولات ويمبلدون كأفضل رياضي في الاستفتاء فيما جاء زلاتان إبراهيموفيتش مرة ثانية.

وقال إبرا "شكرا ولكن المركز الثاني مثل الأخير، في القائمة أستحق أن أتواجد بالمركز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس مع الاحترام للآخرين".

ولكن عاد إبراهيموفيتش ليمتدح أسطورة التنس السويدي "بيورن بورج شخص رائع وأسطورة حية".

ولعب إبراهيموفيتش لأندية مالمو وأياكس ويوفنتوس وإنتر وميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان واستطاع أن يفوز بلقب الدوري في كل البلدان التي لعب بها.