إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج‎

أصيب شخصان في مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات مالية بينهما بسوهاج، وتم ضبط فرد خرطوش بحوزة أحدهما.​

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي اخطاراً من قسم شرطة أول سوهاج ، يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بميدان الكردي- دائرة القسم.

تبين بالانتقال والفحص حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين كلاً من طرف أول ”حازم محمد محمود احمد” -34 سنة- صاحب محل حلواني، ويقيم شارع السوهاجية- دائرة القسم، أصيب بجرح قطعي بفروه الرأس، وطرف ثان “عبد النبي صادق شعبان عبد اللاه” -40 سنة- جزار، ويقيم حارة بركات- دائرة القسم، وأصيب بطلق ناري وشظايا داخل اليد اليمنى، وخرج من المستشفي عقب تلقيه العلاج ، و”يوسف صابر حسانين”، و”إسلام رمضان حسن”، بسبب الخلاف علي مبلغ مالي.

بسؤال الطرفين، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته، وتم ضبط فرد خرطوش صناعة محلية، وطلقة حية وأخري فارغه بحوزة الطرف الأول، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 أحوال القسم، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.