أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج‎

Google+ Print
إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج‎ إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج‎

أرشيفية

أصيب شخصان في مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات مالية بينهما بسوهاج، وتم ضبط فرد خرطوش بحوزة أحدهما.​

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي اخطاراً من قسم شرطة أول سوهاج ، يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بميدان الكردي- دائرة القسم.

تبين بالانتقال والفحص حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين كلاً من طرف أول ”حازم محمد محمود احمد” -34 سنة- صاحب محل حلواني، ويقيم شارع السوهاجية- دائرة القسم، أصيب بجرح قطعي بفروه الرأس، وطرف ثان “عبد النبي صادق شعبان عبد اللاه” -40 سنة- جزار، ويقيم حارة بركات- دائرة القسم، وأصيب بطلق ناري وشظايا داخل اليد اليمنى، وخرج من المستشفي عقب تلقيه العلاج ، و”يوسف صابر حسانين”، و”إسلام رمضان حسن”، بسبب الخلاف علي مبلغ مالي.

بسؤال الطرفين، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته، وتم ضبط فرد خرطوش صناعة محلية، وطلقة حية وأخري فارغه بحوزة الطرف الأول، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 أحوال القسم، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا