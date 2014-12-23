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الرئيس التونسي المنتخب يثمن لفتة السيسي بتهنئته ويؤكد العمق التاريخي للعلاقات مع مصر

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الرئيس التونسي المنتخب يثمن لفتة السيسي بتهنئته ويؤكد العمق التاريخي للعلاقات مع مصر الرئيس التونسي المنتخب يثمن لفتة السيسي بتهنئته ويؤكد العمق التاريخي للعلاقات مع مصر

السبسي

ثمن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اللفتة الطيبة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح الذي أجرى اتصالا هاتفيا معه أمس من الصين التي يقوم بزيارتها حاليا لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأول الأحد.

وعبر السبسي – خلال استقباله صباح اليوم الثلاثاء سفير لدى تونس أيمن مشرفة الذي نقل إليه تهنئة الشعب المصري بانتخابه رئيسا للجمهورية التونسية – عن شكره وتقديره للرئيس السيسي ومواقفه، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتونس.

وأعرب الرئيس التونسي عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من العمل على تعميق أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين وتدعيمها على كافة المستويات والانطلاق بها إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات الشعبين ويدعم العمل العربي المشترك.

أ ش أ

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