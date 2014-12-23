وزير البيئة: دعم محافظة القاهرة بـ30 موتوسيكلا للنهوض بمنظومة المخلفات

صرح وزير البيئة الدكتور خالد فهمى بأن الوزارة دعمت محافظة القاهرة ب 30 موتوسيكلا للنهوض بمنظومة المخلفات بتكلفة تقدر بحوالي 300 ألف جنيه.

وقال فهمى – فى تصريح له اليوم الثلاثاء- إن ذلك يأتي ضمن برنامج النهوض بمنظومة إدارة المخلفات ورفع كفاءة عمليات المتابعة والمراقبة للشركات العاملة فى مجال جمع ونقل المخلفات بالمحافظة بحضور المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة و قيادات الوزارة والمحافظة المعنيين بالمركز الثقافي التعليمي البيئي بيت القاهرة بالفسطاط .

وأضاف أن هذا الدعم بالمعدات يهدف إلى إحكام السيطرة والمراقبة على كافة الأفراد العاملة بمنظومة المخلفات، بالإضافة إلى رفع كفاءة عمليات المتابعة و المراقبة و الرصد للشركات العاملة فى مجال جمع ونقل المخلفات بالمحافظة ، بالإضافة إلى تطوير وحدة المراقبة بزيادة عدد مراكز الرصد علاوة على التيسير على فريق العمل داخل وحدة الرصد و المراقبة و سهولة الحركة لإحكام السيطرة على المنظومة.

أ ش أ