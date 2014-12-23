أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير البيئة: دعم محافظة القاهرة بـ30 موتوسيكلا للنهوض بمنظومة المخلفات

Google+ Print
وزير البيئة: دعم محافظة القاهرة بـ30 موتوسيكلا للنهوض بمنظومة المخلفات وزير البيئة: دعم محافظة القاهرة بـ30 موتوسيكلا للنهوض بمنظومة المخلفات

وزير البيئة

صرح وزير البيئة الدكتور خالد فهمى بأن الوزارة دعمت محافظة القاهرة ب 30 موتوسيكلا للنهوض بمنظومة المخلفات بتكلفة تقدر بحوالي 300 ألف جنيه.

وقال فهمى – فى تصريح له اليوم الثلاثاء- إن ذلك يأتي ضمن برنامج النهوض بمنظومة إدارة المخلفات ورفع كفاءة عمليات المتابعة والمراقبة للشركات العاملة فى مجال جمع ونقل المخلفات بالمحافظة بحضور المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة و قيادات الوزارة والمحافظة المعنيين بالمركز الثقافي التعليمي البيئي بيت القاهرة بالفسطاط .

وأضاف أن هذا الدعم بالمعدات يهدف إلى إحكام السيطرة والمراقبة على كافة الأفراد العاملة بمنظومة المخلفات، بالإضافة إلى رفع كفاءة عمليات المتابعة و المراقبة و الرصد للشركات العاملة فى مجال جمع ونقل المخلفات بالمحافظة ، بالإضافة إلى تطوير وحدة المراقبة بزيادة عدد مراكز الرصد علاوة على التيسير على فريق العمل داخل وحدة الرصد و المراقبة و سهولة الحركة لإحكام السيطرة على المنظومة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا