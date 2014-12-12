الخرطوم وجوبا تختلفان حول نقطة الانطلاق لخط ترسيم الحدود

قال مسؤول سوداني، مساء الخميس، إن اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان، اختلفت حول نقطة الانطلاق لخط ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين.

واختتمت بالعاصمة السودانية، الخرطوم، مساء الخميس، اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود والتي تضم مسؤولين من الجانبين، وانطلق الأحد الماضي، لوضع خارطة طريق لترسيم الحدود المختلف حولها، تنفيذاً لاتفاق التعاون الشامل المبرم بين البلدين، في سبتمبر 2012.

وأوضح رئيس لجنة ترسيم الحدود من جانب السودان، عبدالله الصادق عبدالله، في تصريحات، الخميس، أن «اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين اختلفت حول مسألة من أين يبدأ خط الترسيم من الشرق أم الغرب».

ويرجع الاختلاف حول نقطة البداية لعملية الترسيم كون أكبر كتلة من المناطق المتنازع عليها بين البلدين تقع في الجهة الغربية على الحدود، بجانب أن المنطقة الغربية تتواجد عليها قوات زعيم المتمردين بدولة جنوب السودان ريك مشار.