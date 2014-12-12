الشرطة الأمريكية: متظاهرين نهبوا متاجر في أوكلاند

قالت الشرطة في أوكلاند، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن متظاهرين كسروا الواجهات، ونهبوا متاجر، وأن شخصا اعتقل لمهاجمته ضابط شرطة في أحدث احتجاج أمريكي على عنف الشرطة.

وشهدت أوكلاند وبيركلي المجاورة مظاهرات ليلية، منذ مطلع الأسبوع، ردا على قرارات لهيئتي محلفين بعدم اتهام ضباط شرطة بيض في قتل رجال سود عزل، في فيرجسون، بولاية ميسوري ومدينة نيويورك.

وقالت مدينة أوكلاند، في بيان، إن حوالي 150 محتجا، وهم حشد أقل من الحشود، في الأمسيات السابقة، غادروا حرم جامعة كاليفورنيا بيركلي، الأربعاء، وتظاهروا دون وقوع حوادث قبل أن يسيروا جنوب أوكلاند.

وأضاف البيان أنه عند هذه النقطة تراجعت أعداد المحتجين إلى حوالي 50 شخصا حطم بعضهم واجهات متجر، وفرعا لمصرف.