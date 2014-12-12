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عضو اتحاد مقاولي التشييد: 30% ارتفاعا في أسعار العقارات

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قال المهندس داكر عبداللاه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن تعيش الآن حالة من الاستقرار السياسي والأمني يؤثر بالايجاب على المناخ الاقتصادي.

وأكد داكر عبداللاه أن العقارات ارتفعت بنسبة 30% خلال الفترة الماضية نتيجة لإعلان وزارة الاسكان عن إنشاء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل يتراوح سعرها من 25000 جنيه إلى 42500 جنيه وهذا السعر مبالغ فيه لمحدودي الدخل وهذه المبالغ تناسب شرائح أخرى غير محدودي الدخل.

وأكد داكر في بيان صحفي أن مستقبل قطاع العقارات في مصر واعد بشكل كبير جدا مؤكدأ ان قطاع العقارات الفترة القادمة مقبل على ثورة تعمير تتمثل في المشروع القومي للطرق ومشروع أربتك ومشروع المليون وحدة الذي أعلنت عنه وحجم الاستثمارات الموجود حاليا غير عادي .

ووجه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء دعوة للشركات المصرية العاملة في الخارج تخصيص جزء من استثماراتها في بمصر نظرا لضخامة المشروعات في مصر والتي تحتاج كل شركة مصرية للتعمير والتنمية .

وأشار إلى أن ارتفاع العقارات وضع طبيعي لدخول السوق المصري على مرحلة انفتاح وهذا الارتفاع الان وهمي لقلة المعروض مع بداية الاعمار في مصر بعد الثورة وعندما نجد كمية المعروض كبيرة جدا في القريب ستنخفض الاسعار بنسبة 5% عن الان وسيكون هناك انضباط في السوق أكثر من الآن .

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