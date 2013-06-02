وفد مجلس حقوق الإنسان يغادر إلى "برلين" للاستفادة من "التجربة الألمانية"

بدران: يشارك الوفد في ورش عمل حول طبيعة ودور الخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان

كتب : حسن حسين منذ 34 دقيقة

غادر مطار القاهرة اليوم وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد الدماطى، نائب رئيس المجلس، متوجها إلى برلين فى زيارة لألمانيا تستغرق عشرة أيام يلتقى خلالها مع عدد من مسؤولى مجالس حقوق الإنسان الألمانية.

ويضم الوفد عشرة أعضاء بالمجلس من بينهم "عبدالله بدران" رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى، الذى أوضح أن الزيارة فى إطار تبادل زيارات الوفود حيث سيطلع الوفد المصرى على تجربة ألمانيا فى مجال حقوق الإنسان والعمل على تطبيقها فى مصر سواء فى مجال التشريعات التى تضمن توفير كل مايحقق حماية الإنسان أو من خلال القوانين والممارسات الحكومية والأمنية التى تحفظ للإنسان كرامته وسيشارك الوفد فى عدة ورش عمل حول طبيعة ودور الخبراء العاملين فى مجال حقوق الإنسان.