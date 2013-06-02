أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

وفد مجلس حقوق الإنسان يغادر إلى "برلين" للاستفادة من "التجربة الألمانية"

Google+ Print
وفد مجلس حقوق الإنسان يغادر إلى "برلين" للاستفادة من "التجربة الألمانية" وفد مجلس حقوق الإنسان يغادر إلى "برلين" للاستفادة من "التجربة الألمانية"
بدران: يشارك الوفد في ورش عمل حول طبيعة ودور الخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان

كتب : حسن حسين منذ 34 دقيقة

غادر مطار القاهرة اليوم وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد الدماطى، نائب رئيس المجلس، متوجها إلى برلين فى زيارة لألمانيا تستغرق عشرة أيام يلتقى خلالها مع عدد من مسؤولى مجالس حقوق الإنسان الألمانية.

ويضم الوفد عشرة أعضاء بالمجلس من بينهم "عبدالله بدران" رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى، الذى أوضح أن الزيارة فى إطار تبادل زيارات الوفود حيث سيطلع الوفد المصرى على تجربة ألمانيا فى مجال حقوق الإنسان والعمل على تطبيقها فى سواء فى مجال التشريعات التى تضمن توفير كل مايحقق حماية الإنسان أو من خلال القوانين والممارسات الحكومية والأمنية التى تحفظ للإنسان كرامته وسيشارك الوفد فى عدة ورش عمل حول طبيعة ودور الخبراء العاملين فى مجال حقوق الإنسان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر