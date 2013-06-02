طرق علاج الكالو (مسمار القدم) وأسبابه

يقول طارق عبد العزيز خبير العناية بصحة القدم إن الكالو أو مسمار القدم مشكلة يعانى منها الجميع، وهو عبارة عن منطقة تتراكم فيها الخلايا الجلدية، بحيث تتكون منطقة من الجلد السميك الذى يقاوم الاحتكاك الذى تتعرض له هذه المنطقة بشكل مستمر، كنوع من أنواع رد فعل الجسم لما يحدث حوله وغالبًا ما تتكون فى القدم مسمار القدم أو الكالو عادة ما يكون منطقة دائرية من الجلد السميك فى قمم وجوانب أصابع القدم، أو على باطن القدم وغالبًا ما تكون هذه المنطقة قاسية وخشنة .

فكما قلنا سابقًا هى محاولة من الجلد للدفاع عن هذه المنطقة التى تتعرض للكثير من الاحتكاك وغالبًا ما يكون لونها أصفر أو أبيض كما الجلد الميت وتكون حساسة ومؤلمة فى بعض الأوقات.

وأضح طارق أن الكالو يحدث بسبب الاحتكاك أو الضغط كرد فعل من الجلد تجاه ما يحدث خارجه لحماية نفسه من الاختراق يحدث عادة نتيجة ارتداء أحذية غير ملائمة بشكل جيد للقدم أو يكون الحذاء خفيفا بشكل زائد، فهذا يؤدى إلى احتكاك أجزاء من القدم بالجزاء بشكل مستمر ومتكرر ما يؤدى إلى رد الفعل الذى يقوم به الجلد تجاه هذه المنطقة، كما تُصاب به النساء اللاتى يرتدين الأحذية ذات الكعب العالى خاصة عند وخاصة فى المنطقة الأمامية من القدم تحت الإصبع الأكبر لأنها تضغط عليه باستمرار أثناء المشى.

كما أضاف طارق عبد العزيز خبير العناية بصحة القدم أنه هناك خياران للعلاج هناك العلاج بشكل طبيعى، وهناك حل طبى بحيث تذهب لاستشارة الطبيب ويقوم باستئصال الجلد المتراكم والمصلب بشكل جراحى ولكن إن أردت أن تتعامل معه بشكل طبيعى يجب اتباع بعض التعليمات:

1. يجب التعلم كيفية المشى والوقوف بشكل صحيح حتى تخفف الضغط على القدمين

2. يمكن استعمال كريم مرطب للقدم بحيث تحافظ على هذه المنطقة ناعمة حتى تقلل من ألمها عند المشى.

كما أكد طارق أنه علينا القيام بتلك الخطوات يوميا:

قم بوضع قدمك فى مياه دافئة مع بعض المرطبات أومزيلات الروائح مثل الملح وماء الورد فهما مفيدان جدًا فى هذه الحالة لمدة 10 دقائق

ثم تقوم بفركها بالطريقة التى فى الكحل بحيث تزيل الجلد الميت أو السميك الذى يتكون فى هذه المنطقةز

عند ارتداء الحذاء من الأفضل أن تضع شريطا لاصقا طبيا عاديا أو شريطا لاصقا طبيا خاصا بمسمار القدم فى مكان الاحتكاك حتى يقلل من الضغط عليه أو تأثره بالحذاء وهناك أنواع كثيرة للاصق الطبى الخاص.

وفى النهاية أكد طارق عبد العزيز خبير العناية بصحة القدم لكى تقى قدمك من الكالو يجب أن تجنبها الاحتكاك ويجب أن تنتقى أحذيتك بعناية بحيث تكون مناسبة تمامًا لقدمك. من الأفصل عدم إرتداء الأحذية ذات الكعب العالى لفترات طويلة، وأثناء القيادة بالنسبة للسيدات من الأفضل أيضًا تجنب ارتداء الجوارب الخشنة للقدم بحيث تشترى الجوارب المبطنة من الداخل بطبقة ناعمة فهذا أفضل لتقليل الاحتكاك.