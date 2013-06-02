المغير: حكم الدستورية تفريغ للطوارئ عشان يضمن "ولاد نزيهة" الهيمنة على مصر

رجل "الشاطر": "التخريبية العليا" سايبة قانون الطوارئ 30 سنة وفجأة أصبح الاعتقال القسري غير دستوري

كتب : سهيلة حامد منذ 11 دقيقة

حلل أحمد المغير المعروف برجل خيرت الشاطر نائب المرشد الأول لجماعة الإخوان المسلمين، المشهد السياسي بشأن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشورى بأنه "الطُعم اللي اترمى عشان يعدي الحكم ده من غير أي تغطية إعلامية".

ولتفسير معنى قرار المحكمة الدستورية، قال المغير، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، "أولا بس خلونا نفتكر إن "التخريبية العليا"، على حد وصفه، سايبة قانون الطوارئ سيف مسلط على رقابنا طول الـ30 سنة اللي فاتت فجأة كده بقى الاعتقال القسري في القانون غير دستوري!".

وتابع: أن القصة وما فيها إنه طبقا لترتيبات الانقلابيين ففيه حالة من حالات الفوضى والعنف والقتل والتخريب يتم الإعداد ليها في 30 - 6 اللي جاي وطبقا لتخطيطهم فده المفروض يضطر الرئيس لإعلان حالة الطوارئ وبالتالي اللي هيتم تطبيقه قانون الطوارئ للقبض على المخربين وممولينهم دون المرور على قضاة مبارك اللي بيطلعوهم على طول براءة، مضيفًا أن حكم اليوم هو تفريغ لقانون الطوارئ من مضمونه عشان يظل "ولاد نزيهة" في كل وقت هما المهيمنين على كل شيء في مصر.