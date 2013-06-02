نائب رئيس الجامعة اليابانية: مصر تحتل المركز الخامس لعدد الألغام بالعالم

سعيد مجاهد: أراضي مصر بها 23 مليون لغم وقذيفة لم تنفجر

كتب : مروة مرسي منذ 18 دقيقة

قال الدكتور سعيد مجاهد نائب رئيس الجامعة اليابانية للدراسات العليا، إن مصر تحتل المركز الخامس عالميا في كمية الألغام، حيث يوجد بأراضيها حوالي 23 مليون لغم وقذيفة لم تنفجر بعد، بمنطقة العلمين والصحراء الغربية، منطقة سيناء والتي زرعتها القوات الإسرائيلية خلال الحروب المختلفة، ويتكلف إزالتها تقريبا حوالي 20 مليار دولار.

وأضاف، في بيان، أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تدشن أول مشروع قومي للقضاء على الألغام، من خلال ورشة عمل تحت عنوان "تقنيات الروبوتات للكشف عن الألغام الأرضية الإنسانية" التي ينظمها قسم الروبوتات بالجامعة بعد غد، بالتعاون مع جامعة كاتانيا الإيطالية في إطار البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر والجمهورية الإيطالية بحضور العالم الدكتور مسكاتو.

الجامعة اليابانية تتبنى مشروعا قوميا لابتكار روبوت للقضاء على الألغام

وقال الدكتور أحمد أبوإسماعيل منسق المشروع، إننا نسعى للوصول إلى صنع أول روبوت ذاتي التحكم مزود بأجهزة استشعار ذكية للكشف عن الألغام في المناطق الصحراوية خاصة في الطرق غير الممهدة ومجهولة الخرائط.

وأضاف أن قضية الألغام قضية قومية تستوجب الوقوف عليها، ومواجهة آثارها وتبعاتها باعتبارها واحدة من العوائق التي تقف في طريق التنمية الذي تنتهجه مصر منذ سنوات، لافتا إلى أن الألغام عائق طوال أكثر من خمسين عامًا أمام الحكومة المصرية لاستخدام المصادر الطبيعية الموجودة في تلك المناطق وعطلت جهود التنمية.