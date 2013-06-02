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وزير الخارجية اليمنى يبحث بالسعودية الأوضاع فى بلاده

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وزير الخارجية اليمنى يبحث بالسعودية الأوضاع فى بلاده وزير الخارجية اليمنى يبحث بالسعودية الأوضاع فى بلاده

وصل إلى المملكة العربية اليوم الأحد وزير الخارجية اليمنى الدكتور أبو بكر عبد الله القربى فى زيارة هى الثانية له خلال أسبوعين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن زيارة الوزير القربى للمملكة تأتى فى ظل تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار.

وكان القربى عقد فى 11 مايو الماضى مباحثات مع وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل بجدة تناولا خلالها التطورات على الساحتين الخليجية واليمنية خاصة مسيرة الوفاق اليمنى ونتائج الحوار الوطنى، والجهود المبذولة لاستكمال تفعيل بنود المبادرة الخليجية لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن.

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مصر 365

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