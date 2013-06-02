افتتاح أول وحدة تعليم تفاعلي لإنتاج أفلام طبية متحركة بجامعة أسيوط

افتتح الدكتور احمد مخلوف عميد كلية الطب بجامعة أسيوط أول وحدة للتعليم التفاعلي بالكلية والتي تعد بداية أولية لمشروع إنتاج أفلام متحركة طبية لتسهيل العملية التعليمية على طلاب القطاع الطبي والتي تشمل كليات الطب والصيدلة والطب البيطري والأسنان بدعم من وزارة التعليم العالي في المشروعات الطلابية والتي فازت بها الجامعة على مستوى الجمهورية في مسابقة المشروعات الطلابية .

وقال مخلوف إن هذه الوحدة كانت تمثل حلما منذ أعوام ، مشيرا أن هذه هي المرة الأولى في صعيد مصر التي يتم فيها إنتاج أفلام رسوم متحركة طبية لغرض التعليم ،ودعا جميع الجهات التعليمية والطبية والشركات إلى دعم هذه الوحدة لاستكمال باقي المجالات التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى من المشروع.

وأكد الدكتور محمد مقبول المدرس بقسم جراحة التجميل والمشرف على المشروع أن هذا المشروع يستهدف تيسير الدراسة على الطلاب وجعلها أكثر متعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بجميع أقسام الكلية وبمساعدة متخصصين من كلية الحاسبات والمعلومات ، مشيرا أن هناك تحديات واجهت فريق العمل تم التغلب عليها بالإصرار والمثابرة منها: الإجراءات الروتينية ، كيفية توصيل أفكار الموضوعات الطبية الصعبة إلى مصممي الرسوم المتحركة ، بالإضافة إلى تزامن فترة العمل بالمشروع مع الامتحانات .

وقال أن المشروع يتضمن توفير أجهزة رسم لوحي الكتروني Bamboo Pen ليتم استخدامها في المدرجات ، ومعدات تصوير عالية الجودة لدعم العملية التعليمية حيث تم تصوير 20 فيديو لشرح الأجزاء العملية وكذلك إنتاج أكثر من 30 فيلم متحرك ليتم استخدامهم كوسائل تعليمية فى المحاضرات ومن المقرر توفيرها للطلاب من خلال الموقع الالكتروني للجامعة.