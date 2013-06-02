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وكيل الأزهر لوفد إندونيسيا: نحرص على تعميق الصلة مع دول العالم الإسلامى

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وكيل الأزهر لوفد إندونيسيا: نحرص على تعميق الصلة مع دول العالم الإسلامى وكيل الأزهر لوفد إندونيسيا: نحرص على تعميق الصلة مع دول العالم الإسلامى

فى إطار التعاون بين الأزهر الشريف والعالم الإسلامى، استقبل اليوم الشيخ عبد التواب قطب، وكيل الأزهر الشريف، وفدًا إندونيسيا يترأسه الدكتور فهمى لقمان، المستشار التربوى والثقافى بالسفارة الإندونيسية بالقاهرة، ويضم الدكتور محروس على، مدير معهد دار النجاح الإسلامية.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقة بين جامعات إندونيسيا والأزهر الشريف فى كافة التخصصات، وعدم الاقتصار على التخصصات الدينية، وقد قدّم الوفد دعوة لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة إندونيسيا للاحتفال بمرور أربعين عامًا على إنشاء معهد دار النجاح الإسلامية.

ومن جانبه رحّب وكيل الأزهر بالوفد، مؤكدًا أنه سوف يعرض الدعوة على فضيلة الإمام الأكبر، مبينًا أن الإمام الأكبر يعمل على تعميق الصلة بين الأزهر الشريف والعالم الإسلامى من خلال جولاته الخارجية، تأكيدًا على رسالة الأزهر الإسلامية.

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