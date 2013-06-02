قراء "الوطن" بعد حكم "الدستورية": "يحيا العدل.. والمهم إنه يتنفذ"

كتب : سهيلة حامد منذ 21 دقيقة

صورة ارشيفية

على الرغم من الجدل الواسع وتباين الآراء من قبل الفقهاء الدستوريين، حول حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى، إلا أن قراء بوابة "الوطن"، أعربوا عن سعادتهم بشأن هذا القرار.

وعلقت كارولين العسال بعبارة "يحيا العدل"، فيما قال أحمد كواوي "أهلا وسهلا بعد إيه"، كما علّق آخر قارئ آخر: "أوك.. حلوالكلام، المهم إنه يتنفذ ميبقاش آخره يتحفظ زي غيره".

ومن جانبها قالت آية: "الحمد لله على صدور هذا الحكم ببطلان مجلس الشورى المزعوم، الذى انتخبه 6% ممن لهم حق الانتخاب واللي طبعا أغلبهم إخوان، عملو إيه للبلد، كل حاجة مثلما كانت وأسوأ، مرت سنة وأهم شئ افتقدناه، عدم الإحساس بالأمان وغلاء الأسعار لم يتوقف، وكل شئ على حاله وحسبي الله ونعم الوكيل".

وعلّق أيمن: "هو ده العدل يا إخوان والنهاية قربت"، كما تمنت الشيماء شاكر عزل مرسي، وقالت: "قريبا عزل مرسي.. مازال الحق مستمرا في الصعود".

كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في جلستها المنعقدة، اليوم، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ودستورية قانون الطوارئ، فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ.

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