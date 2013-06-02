دراج: الحكومة تعد خطة لجذب استثمارات لتنمية قناة السويس والمثلث الذهبى

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور عمرو دراج، لرئيس لجنة الشرق الأوسط فى اتحاد العمال اليابانى ياسوشى كيمورا، على أن الحكومة المصرية الحالية تعمل على خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، كما تعمل الحكومة على تنفيذ مشروعات قومية ضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى مثل مشروع "محور قناة السويس" ومشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية للاستثمارات الصناعية القائمة على الثروة التعدينية.

وقال دراج خلال لقائه مع ياسوشى كيمورا، على هامش اجتماعات القمة الخامسة لمؤتمر طوكيو الدولى، إن الحكومة تولى أهمية لمشروعات البنية التحتية، وخاصة مشروعات توليد الطاقة وذلك فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها الحكومة، بزيادة الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة، وهو المجال التى تكتسب اليابان فيه ميزة تنافسية خاصة فى مجال الطاقة الشمسية.

كما أكد دراج اهتمام الحكومة وتشجيعها لتنفيذ مشروعات استثمارية ثلاثية بين مصر واليابان وأفريقيا، فى إطار التوجه نحو زيادة الاستثمارات المصرية فى أفريقيا، وما يواكبه من اهتمام الجانب اليابانى بتقديم مشروعات تنموية إلى القارة السمراء.

وتناول اللقاء ملف الاستثمارات اليابانية فى مصر، حيث أكد ياسوشى أن مصر تمثل أولوية لدى المستثمر اليابانى فى السوق الأفريقية، باعتبارها دولة رائدة فى المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية القوية التى تربط الدولتين. وفى هذا الإطار أضاف الدكتور دراج أن أهمية مصر لا تقتصر فقط على دورها المهم والمحورى فى المنطقة، وإنما تنبع أيضاً من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وجيرانها من الدول الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى، مما يعطى ميزة للمستثمر اليابانى للدخول ليس فقط إلى السوق المصرية، ولكن أيضاً الأفريقية والعربية والأوروبية بميزات تنافسية.

ومن جانبه أكد المسؤول اليابانى أن مجتمع المستثمرين اليابانى فى غاية الاهتمام بالمرحلة الاقتصادية التى تمر بها مصر، مؤكداً تحمسهم للتعاون فى المشروعات التى تمثل أولوية الآن لدى الجانب المصرى.

وتطرق الجانبان إلى المنتدى الاقتصادى اليابانى- العربى، المقرر عقده فى طوكيو فى نهاية العام الحالى على المستوى الوزارى، حيث أكد كيمورا اهتمام مجتمع الأعمال اليابانى وتحمسه للمنتدى، وما يمثله من فرصة لمزيد من فهم ودراسة احتياجات السوق المصرية فى المرحلة الحالية، والتوسع فى الاستثمارات اليابانية فى مصر.

وأكد دراج أهمية المنتدى، كما وجه الدعوة إلى أعضاء اتحاد الأعمال اليابانى لزيارة مصر قبل نهاية العام، لبحث إمكانية تشجيع وزيادة الاستثمار اليابانى فى مصر، ليصل إلى مرتبة تناسب عمق علاقات التعاون المصرية اليابانية.

وتبع هذا اللقاء مشاركة الوزير فى لقاء رئيس الوزراء هشام قنديل، مع رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "الجيترو"، والذى تمحور حول مشروعات التعاون الثلاثى الممكن تنفيذها بين مصر واليابان وأفريقيا من خلال الاستفادة والمشاركة فى مبادرات التعليم ومشروعات البنية الأساسية والصناعة التى تقدمها هيئة التجارة الخارجية اليابانية إلى الدول الأفريقية، حيث وعد الجانب المصرى بالتنسيق بين الجهات المصرية المعنية والجيترو من خلال وزارة التعاون الدولى لوضع خطة عمل مشتركة فى أفريقيا.