التليفزيون يعرض 60% من إعلاناته مقابل عرض أعمال النجوم فى رمضان

كتب : انتصار حسنى: منذ 6 دقائق

بسبب الأزمة المالية التى يمر بها التليفزيون المصرى حالياً اتفق مسئولو «ماسبيرو» مع وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود على عدم شراء أى مسلسلات درامية من إنتاج جهات خاصة للعرض فى رمضان المقبل، والاكتفاء فقط بالمسلسلات التى تنتجها قطاعات الاتحاد الثلاثة: «قطاع الإنتاج» و«صوت القاهرة» و«مدينة الإنتاج»، سواء أعمال الإنتاج المباشر أو الإنتاج المشترك. وبذلك لن يتحمل الاتحاد تكاليف مالية لشراء أى أعمال أخرى إلا فى حالة نجاح جهود مسئولى «صوت القاهرة» الوكيل الإعلانى للتليفزيون ومسئولى القطاع الاقتصادى، فى إبرام تعاقدات مع الجهات الإنتاجية الخاصة لعرض أعمال كبار النجوم، مثل مسلسل «العراف» لعادل إمام، و«خلف الله» لنور الشريف، و«نكذب لو قلنا مبنحبش» ليسرا، و«فرح ليلى» لليلى علوى، وغيرها مقابل حصول هذه الجهات الخاصة على ما نسبته 60% من الإعلانات مقابل 40% للتليفزيون المصرى فقط، وهذا الاقتراح ما زال محل دراسة من منتجى هذه الأعمال.

أما الأعمال التى تقرر عرضها بالفعل على التليفزيون فهى: «الحكر» لفتحى عبدالوهاب، و«مدرسة الأحلام» لميرفت أمين، و«طيرى يا طيارة» لبوسى ومصطفى فهمى، و«أهل الهوى» لإيمان البحر درويش وفاروق الفيشاوى، و«الركين» لمحمود عبدالمغنى، و«ميراث الريح» لسمية الخشاب ومحمود حميدة، و«الشك» لصابرين ومى عز الدين، و«ذات» لنيللى كريم وباسم سمرة، والجزء الثانى من سيت كوم «جوز ماما» لطلعت زكريا وهالة صدقى.