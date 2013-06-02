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استمرار اعتصام عمال مجزر العين السخنة بالسويس

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استمرار اعتصام عمال مجزر العين السخنة بالسويس استمرار اعتصام عمال مجزر العين السخنة بالسويس

يواصل العشرات من موظفى وعمال وجزارين المجزر الالي بالعين السخنة اعتصامهم لليوم الثالث داخل مقر المجزر الذى تملكه شركة السخنة للثروة الحيوانية رافضين قرارا الادارة بتصفية جميع العمال والذى يبلغ عددهم 410 عامل وجزار ، مطالبين مديرية القوى العاملة التدخل.

 هذا وقام الجزارون المعتصمون ويبلغ عددهم 65 جزار بتحرير محضر مس تحت رقم 1175 ادارى عتاقة ضد اردارة مطالبين بعد انهاء تعاقدهم واستمرار العمل .من جانبها تدخلت قوات الجيش الثالث والشرطة فى مفاوضات مع المحتجين من اجل الوصول إلى حل لإنهاء الازمة الحالية .

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