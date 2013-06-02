«6 أبريل»: سنواصل التصعيد حتى بعد الإفراج عن معتقلى «البلاك بلوك»

نشطاء: «دومة» تعرض لتسمم غذائى فى السجن.. و«الداخلية» رفضت نقله للمستشفى

كتب : أحمد غنيم وعمرو حامد منذ 33 دقيقة

قالت حركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»، إنها لن تتوقف عن تحركاتها الجماهيرية حتى بعد الإفراج عن النشطاء المعتقلين على ذمة قضية «البلاك بلوك» أمس، مؤكدة أن القضية برمتها ملفقة، وأنها بالاتفاق مع القوى الثورية تفكر فى الدخول فى اعتصام مفتوح أمام أماكن حيوية للضغط على وزارتى الداخلية والعدل للتأكيد على أن هذه القضية «ملفقة» من نظام الرئيس محمد مرسى ضد النشطاء.

وتظاهر أمس المئات من أعضاء الحركة والقوى الثورية أمام محكمة التجمع الخامس أثناء نظر جلسة تجديد حبس نشطاء متهمين فى قضية «البلاك بلوك»، الذين أفرجت عنهم المحكمة، مرددين هتافات: «سيبوا الورد يفتح سيبوا.. حق إخواتنا مش هنسيبوا»، و«مانو يا أخونا فى الزنزانة.. كيف السجن والسجانة»، و«اقفل على الحرية الباب.. مرشد عار ورئيس كداب»، ورفعوا لافتات تحمل صور المعتقلين.

وقال مصطفى الحجرى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»، إن المحامين المترافعين عن النشطاء المقبوض عليهم كانوا أصحاب الفضل الكبير فى الضغط على نيابة أمن الدولة العليا لإصدار قرار إخلاء السبيل، حينما هددوا بالدخول فى اعتصام مفتوح، مؤكداً أن الحركة ستواصل بالاتفاق مع القوى الثورية التظاهر للتأكيد على الإفراج عن جميع المعتقلين.

وقال والد الناشط المعتقل محمد عادل لـ«الوطن»، إن إخلاء السبيل يؤكد أن ابنه ظل لمدة 45 يوماً محتجزاً فى زنازين سجن العقرب دون أدنى دليل ضده، مضيفاً: «ابنى انتخب مرسى فى الإعادة.. منه لله».

فى إطار مختلف، كشف عدد من الحقوقيين وأسرة الناشط السياسى أحمد دومة، المحبوس بتهمة إهانة الرئيس، عن تعرضه لحالة تسمم داخل سجن استقبال طرة، مؤكدين إن إدارة السجن رفضت نقله للمستشفى، وذلك فى الوقت الذى تستعد فيه القوى الثورية للتظاهر أما محكمة التجمع الخامس غداً «الاثنين» فى جلسة محاكمته تضامناً معه.

وأكد الناشط السياسى أحمد شاهين، عضو حركة شباب الثورة العربية، أن «دومة» يتعرض لمعاملة سيئة داخل السجن، قائلاً: إن ما يحدث معه هو استمرار لمحاولات الإخوان ووزارة الداخلية والنائب العام للتنكيل به وبجميع شباب الثورة داخل سجون الإخوان.