الإسعاف الأولى للجروح

فى الأطراف العلوية اضغط بباطن أصابعك على باطن الذراع فى المنطقة التى فوق الكوع وتحت الإبط، أما فى الأطراف السفلية فاضغط على المنطقة العلوية من باطن الفخذ أو خلف الركبة.

تشكل الجروح خطرا على الجسم، بحسب ما جاء بالجزيرة وقد تحدث إثر التعامل مع أداة حادة أو التعرض لحادث، ويؤدى الفقدان السريع للدم إلى انهيار المصاب بسرعة، وربما الوفاة إذا لم يتم إسعافه بالطريقة الملائمة، والتى ترتكز على قيامك بالإجراءات التالية:

اطلب المساعدة الفورية واتصل بالطوارئ.

تأكد أن المجارى التنفسية مفتوحة، وأزل أية ملابس ضيقة أو ربطات عنق.

ارفع الجزء المصاب فوق مستوى القلب، ولكن عليك أن تكون متأكدا أنه ليس مكسورا، وإذا شككت بذلك فلا تحركه.

قم بتغطية المصاب، إذ عادة ما يؤدى فقدان الدم إلى انخفاض درجة الحرارة، مما يستلزم تدفئته.

أزل الشظايا الصغيرة من الجرح، أما الكبيرة فاتركها، إذ قد يؤدى انتزاعها لزيادة النزيف.

اضغط على الجرح بقطعة قماش معقم، واستمر بالضغط. لا ترفع الشاش لتنظر إذا كان النزيف قد توقف، استمر بالضغط على الجرح.

إذا امتلأ الشاش بالدم فلا تنزع أو تغيره، فقط أضف المزيد من الشاش وضعه فوق الأول وتابع الضغط.

إذا استمر النزيف حاول الضغط على الشريان الرئيسى الذى يصل للمنطقة المصابة، فمثلا فى الأطراف العلوية عليك أن تضغط بباطن أصابعك وهى مبسوطة على باطن الذراع فى المنطقة التى فوق الكوع وتحت الإبط، أما فى الأطراف السفلية فيجب الضغط خلف الركبة أو فى المنطقة العلوية من باطن الفخذ.

تجب عليك ملاحظة أعراض الصدمة التى تنتج عن انخفاض ضغط الدم وفقدانه، وتشمل شحوب الجلد، وتسارع نبضات القلب والتنفس، والشعور بالعطش والتقيؤ.

لا تعط المصاب أية سوائل أو أطعمة مخافة أن يتقيأ.

إذا تقيأ المصاب اقلبه على جنبه وأزل القىء من فمه حتى يتنفس.

بعد توقف النزيف ثبت الجبيرة برباط وانتظر وصول الإسعاف.