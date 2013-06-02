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مقاطعة الأطعمة والعصائر المحتوية على "الفركتوز" تمنع تكون الكبد الدهنى

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مقاطعة الأطعمة والعصائر المحتوية على "الفركتوز" تمنع تكون الكبد الدهنى مقاطعة الأطعمة والعصائر المحتوية على "الفركتوز" تمنع تكون الكبد الدهنى

أكد الدكتور رضا الوكيل أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب عين شمس، أنه قد ثبت من خلال الأبحاث الجديدة والدراسات، أن الكبد الدهنى يحدث نتيجة منظومة معينة فى الأمعاء ونتيجة تراكم الأحماض الدهنية قصيرة السلسة والسكريات الدهنية المتعددة التى تدير مؤشر بعض المستقبلات فى خلايا الكبد لإنتاج بعض محفزات الخلايا شوارد الأوكسجين الضارة التى تسبب فى الالتهاب التشحمى فى الكبد والذى قد يؤدى إلى التليف وحتى إلى سرطان الكبد.

وقال كان هناك دعوات لمقاومة الكبد الدهنى باعتباره أحد أوبئة العصر الحديث فى الدول المتقدمة، وارتفعت الدعوة لمقاطعة الأطعمة السريعة والمحتوية على سكر الفركتوز، مثل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بسكر الفركتوز باعتبارها من السموم الخاصة بالكبد والتى تساعد على تكون الكبد الدهنى، ولفتت المناقشات الانتباه إلى أن أخطار الكبد الدهنى لا تقتصر على الكبد فقط، لكنه جزء من متلازمة تسمى متلازمة التمثيل الغذائى والتى تسبب النوع الثانى من السكر وأمراض القلب وتصلب الشرايين، حيث أثبتت الدراسات أن معظم وفيات مرضى الكبد الدهنى تكون بسبب أمراض القلب.
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