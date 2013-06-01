أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

عادل إمام: لابد من محاسبة قنديل لاختياره عبد العزيز وزيرا للثقافة

Google+ Print
عادل إمام: لابد من محاسبة قنديل لاختياره عبد العزيز وزيرا للثقافة عادل إمام: لابد من محاسبة قنديل لاختياره عبد العزيز وزيرا للثقافة

كتب : فاطمة النشابي منذ 18 دقيقة

انتقد الفنان عادل إمام موقف وزير الثقافة، علاء عبد العزيز، من إيناس عبد الدايم، رئيسة دار الأوبرا المصرية السابقة، مشيرا إلى أن هذا الوزير لا يعرف قيمة الأخيرة.

وقال إمام، في اتصال هاتفي مع معتز الدمرادش، على قناة الحياة 2، في برنامج الجديدة، "من الذي عين وزير الثقافة، أرجوكم اتركوا الفن وشأنه، وابعدوا عننا".

وأضاف إمام أنه لابد من محاسبة هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لاختياره عبد العزيز ليتولي شؤون الثقافة.

وأنهى "الزعيم"، مداخلته بتوجيه الاعتذار لرئيسة دار الأوبرا السابقة عن كل ما تعرضت له خلال الفترة الماضية من إساءة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر