عادل إمام: لابد من محاسبة قنديل لاختياره عبد العزيز وزيرا للثقافة

كتب : فاطمة النشابي منذ 18 دقيقة

انتقد الفنان عادل إمام موقف وزير الثقافة، علاء عبد العزيز، من إيناس عبد الدايم، رئيسة دار الأوبرا المصرية السابقة، مشيرا إلى أن هذا الوزير لا يعرف قيمة الأخيرة.

وقال إمام، في اتصال هاتفي مع معتز الدمرادش، على قناة الحياة 2، في برنامج مصر الجديدة، "من الذي عين وزير الثقافة، أرجوكم اتركوا الفن وشأنه، وابعدوا عننا".

وأضاف إمام أنه لابد من محاسبة هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لاختياره عبد العزيز ليتولي شؤون الثقافة.

وأنهى "الزعيم"، مداخلته بتوجيه الاعتذار لرئيسة دار الأوبرا السابقة عن كل ما تعرضت له خلال الفترة الماضية من إساءة.