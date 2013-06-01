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خبير مياه: تقرير اللجنة الثلاثية "وثيقة" تُمكِّن مصر من رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية

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خبير مياه: تقرير اللجنة الثلاثية "وثيقة" تُمكِّن مصر من رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية خبير مياه: تقرير اللجنة الثلاثية "وثيقة" تُمكِّن مصر من رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية

كتب : محمد شنح منذ 16 دقيقة

قال ضياء القوصي، مساعد وزير الري الأسبق وخبير المياه، أن تقرير اللجنة الثلاثية الذي خرج اليوم قد يكون وثيقة تمكن المصرية من رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية، أو مجلس الأمن أو غيرها من المحاكم الدولية للمطالبة بحق التاريخي في مياة النيل.

وأضاف القوصي، في حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء اليوم، أن إثيوبيا لا تمتك تصميمات كاملة للسد، وأنها استغلت حالة الارتباك التي حدتث بعد الثورة من أجل وضع المصريين أمام الأمر الواقع، كما أنها لم تقدم مستندات ذات قيمة للجنة الثلاثية.

وتابع أن الرئيس الراحل أنور السادات، هدد الرئيس الإثيوبي السابق "هيلا مريام" بتدمير أي سد يقام على النهر في أي وقت، ما أثار غضب الرئيس الإثيوبي الذي هدد بالحرب، ولكنه لم يفعل شيئًا.

وأشار إلى أن الموقف الحكومي المصري لم يكن على المستوى المطلوب من المسؤولية في التعامل مع الموقف الذي يهدد الأمن المائي المصري.

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