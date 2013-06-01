أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

مسؤل بالخارجية المصرية: أتوقع دعوة إثيوبيا لاجتماع ثلاثي تحضره مصر والسودان

Google+ Print
مسؤل بالخارجية المصرية: أتوقع دعوة إثيوبيا لاجتماع ثلاثي تحضره مصر والسودان مسؤل بالخارجية المصرية: أتوقع دعوة إثيوبيا لاجتماع ثلاثي تحضره مصر والسودان

كتب : محمد عاشور منذ 29 دقيقة

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إنه يتوقع أن تفاجئ إثيوبيا الجميع وتدعو إلى اجتماع ثلاثي تحضره والسودان؛ للحوار حول مشروع بناء سد النهضة.

وأكد السفير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، إن إثيوبيا والسودان ومصر لديهم الرغبة للحوار للوصول للتوافق، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية في تواصل مستمر بشأن هذه القضية، والحكومة المصرية تتابع الموقف منذ حوالي سنتين، بعد الإعلان عن هذا المشروع.

ودعا السفير إلى إتاحة الفرصة للعمل الدبلوماسي وإعطائه مساحة، مضيفًا أن الخارجية المصرية تعطي الوقت لجميع الأطراف المعنية لدراسة التقرير الفني الذي أعدته اللجنة الدولية الثلاثية لتقييم هذا المشروع، وتابع: "سيكون هناك اجتماع ثلاثي في أحد العواصم (القاهرة أو الخرطوم أو اديس أبابا)"، مشيرًا إلى أن مشروع سد النهضة ممر دولي بالرغم من كونه يبنى على أراض إثيوبية.

وأكد مساعد وزير الخارجية، أن هناك توافقًا بين الجانبين المصري والسوداني بشأن القضية لأنهما دولتا المصب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر