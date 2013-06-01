مسؤل بالخارجية المصرية: أتوقع دعوة إثيوبيا لاجتماع ثلاثي تحضره مصر والسودان

كتب : محمد عاشور منذ 29 دقيقة

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إنه يتوقع أن تفاجئ إثيوبيا الجميع وتدعو إلى اجتماع ثلاثي تحضره مصر والسودان؛ للحوار حول مشروع بناء سد النهضة.

وأكد السفير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، إن إثيوبيا والسودان ومصر لديهم الرغبة للحوار للوصول للتوافق، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية في تواصل مستمر بشأن هذه القضية، والحكومة المصرية تتابع الموقف منذ حوالي سنتين، بعد الإعلان عن هذا المشروع.

ودعا السفير إلى إتاحة الفرصة للعمل الدبلوماسي وإعطائه مساحة، مضيفًا أن الخارجية المصرية تعطي الوقت لجميع الأطراف المعنية لدراسة التقرير الفني الذي أعدته اللجنة الدولية الثلاثية لتقييم هذا المشروع، وتابع: "سيكون هناك اجتماع ثلاثي في أحد العواصم (القاهرة أو الخرطوم أو اديس أبابا)"، مشيرًا إلى أن مشروع سد النهضة ممر دولي بالرغم من كونه يبنى على أراض إثيوبية.

وأكد مساعد وزير الخارجية، أن هناك توافقًا بين الجانبين المصري والسوداني بشأن القضية لأنهما دولتا المصب.