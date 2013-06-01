عسكري كويتي: القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أية عمليات إرهابية

كتب : أ ش أ منذ 49 دقيقة

أكد مصدر عسكري كويتي مسؤول في وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الكويتية على أهبة الاستعداد لمواجهة أية عمليات إرهابية تتعرض لها البلاد، مشددا على وجود تنسيق على أعلى المستويات بين الجيش والشرطة والحرس الوطني، وأن الأوضاع الأمنية على الحدود مطمئنة.

وأشار المصدر في تصريحات لصحيفة "الأنباء"، إلى أن التمرينات والمناورات سواء للجيش أو الحرس الوطني اعتيادية ولها جدول زمني معين، لرفع مستوى القدرة القتالية لمنتسبيها والحفاظ على جهوزيتها الدفاعية، وليست لها علاقة بأي تهديدات خارجية.

ومن ناحية أخرى، قلل مصدر أمني من أهمية تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن الإرهاب في العالم، معللا بأنه ما من بلد في العالم أجمع، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلا تحت خطر التعرض لعمليات إرهابية وبشكل مرتفع.

ورفض المصدر التعليق على النقاط الواردة في التقرير، مؤكدا أن جميع الأجهزة الأمنية تعمل بكفاءة عالية جدا في رصد أي تحرك مشبوه يحتمل الإرهاب أو يمس أمن البلد كالشبكات التجسسية، وأن الكويت منذ أكثر من ثماني سنوات خالية من الإرهاب. وأشار إلى التدريبات التي قامت بها القوات المسلحة والحرس الوطني ووزارة الداخلية، والتي كانت تهدف إلى مواجهة أي هجوم إرهابي تتعرض له البلاد، بما في ذلك التدريبات المشتركة مع دول مجلس التعاون والدول الإقليمية ودول أخرى، وأن توقيع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، يعزز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات للمساعدة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في تقريرها السنوي الذي تصدره عن الإرهاب في العالم أن خطر تعرض الكويت لعمليات إرهابية يظل مرتفعا على نحو ما كان عليه في الأعوام الماضية.

وقالت، في التقرير الذي شمل أوضاع عدة دول بما فيها الكويت، إنه في ضوء تلك القضية التي تقلق المجتمع الدولي، فإن الكويت تفتقد منظومة تتعامل بصفة خاصة مع الإرهاب وتمويل الإرهابيين.