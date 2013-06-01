بحث جديد.. تثبيت الفقرات باستخدام الأقفاص بديلاً عن الشرائح والمسامير

أعد الدكتور حسام إبراهيم، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، بحثاً يتناول كل ما هو جديد فى فى جراحة العمود الفقرى، خاصة عن العلاج الجراحى للانزلاق الغضروف العنقى متعدد المستويات وتعرف "أربع مستويات"، وذلك عن طريق استئصال الغضاريف المنزلقة بالفتح الأمامى وتثبيت الفقرات باستخدام الأقفاص دون استخدام الشرائح والمسامير.

> ويقول إبراهيم، كانت التقنية القديمة باستخدام الأقفاص مع الشرائح والمسامير تتسبب فى مضاعفات عالية، ومن هذه المضاعفات مشاكل عدة، وهى خروج الشريحة عن موضعها الطبيعى وضغطها على الأنسجة المحيطة، مثل القصبة الهوائية أو المرىء، فضلاً عن عدوى ما بعد الجراحة، بالإضافة إلى طول مدة الجراحة الذى يستلزم طول مدة التعرض إلى التخدير.

وكان هناك أيضاً نسبة كبيرة تتعرض إلى مضاعفات أثناء الجراحة، مثل حالات النزيف وغيرها من المشاكل الصحية المفاجئة للمريض.