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عضو بـ"الشورى" يطالب بتطبيق التجربة الإيرانية في دعم الطاقة.. ويؤكد: ستوفر 60 مليار جنيه

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عضو بـ"الشورى" يطالب بتطبيق التجربة الإيرانية في دعم الطاقة.. ويؤكد: ستوفر 60 مليار جنيه عضو بـ"الشورى" يطالب بتطبيق التجربة الإيرانية في دعم الطاقة.. ويؤكد: ستوفر 60 مليار جنيه
"مؤمن": التجربة الإيرانية خفضت استهلاك السولار بنسبة 30% والبنزين 22%

كتب : محمد حمدي منذ 12 دقيقة

طالب محمد مؤمن، عضو مجلس الشورى، بتطبيق التجربة الإيرانية في ترشيد دعم الطاقة، مؤكدا أنها ستوفر ما يقرب من 60 مليار جنيه من المبالغ المخصصة لدعم الطاقة في الموازنة، التي تقدر بـ100 مليار جنيه.

وأوضح عضو مجلس الشورى أن التجربة الإيرانية تقوم على إلغاء دعم الطاقة أو دعم 10% فقط من السعر العالمي للطاقة، وتوزيع مبالغ مالية شهريا على كل الأسر بدلا من الدعم.

وأشار مؤمن إلى أن بها 15.5 مليون أسرة، وأنه إذا تم إلغاء الدعم على الطاقة وحصلت كل أسرة شهريا على مبلغ 300 جنيه، ستتكلف الموازنة العامة للدولة مبلغ 56 مليار جنيه فقط بدلا من 100 مليار جنيه مخصصة لدعم الطاقة، مضيفا أنه في حالة تطبيق هذا الأمر ستمتنع بعض الأسر الغنية عن اتخاذ إجراءات الحصول على الدعم النقدي الشهري، وبالتالي فإن المبلغ متوقع أن ينخفض إلى 40 مليار جنيه، وبذلك يتم توفير 60 مليار جنيه من إجمالي دعم الطاقة.

وأضاف عضو مجلس الشورى أن تطبيق التجربة في إيران أدى إلى خفض استهلاك السولار بنسبة 30% والبنزين بنسبة 22%، وذلك بسبب ارتفاع أسعارهم، ما أدى إلى إجبار المواطنين على ترشيد استهلاكهم لهذه المواد.

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