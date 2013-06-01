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باكينام الشرقاوي: قانون الجمعيات الأهلية الجديد ثمرة من ثمار الثورة في طريقها للنضوج

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باكينام الشرقاوي: قانون الجمعيات الأهلية الجديد ثمرة من ثمار الثورة في طريقها للنضوج باكينام الشرقاوي: قانون الجمعيات الأهلية الجديد ثمرة من ثمار الثورة في طريقها للنضوج

كتب : محمد عاشور منذ 2 دقيقة

تساءلت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، عما يتردد بوجود دولة بوليسية أو عقلية أمنية في مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مضيفة أن هناك تفعيل لدور الحوار المجتمعي حول هذا المشروع الذي تقدم به الرئيس محمد مرسي.

وقالت الشرقاوي، خلال صفحتها على موقع "تويتر"، إن اعتراض الجهة الإدارية وفق مشروع قانون الجمعيات الأهلية لا يمثل أي قيد على الحريات، مشيرة إلى أن هذا الاعتراض يجب أن يكون مسببا وفي فترة زمنية قصيرة، ويفصل فيه القضاء.

وأضافت "أكرر دعوتي للجميع بالنظر في المشروع بموضوعية وتحديد أوجه القصور وطرق تلافيها وطرحها للنقاش، بعيدا عن المزايدات والمبالغات، تغيرت وتتغير للأفضل بأيدينا".

كما قالت إنها ترى أن هذا القانون ثمرة من ثمار الثورة وفي طريقها للنضوج، داعية الجميع أن يهيئ المناخ الإيجابي لها.

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