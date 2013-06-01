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تقارير - ليفربول: سواريز = 58 مليون يورو

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تقارير - ليفربول: سواريز = 58 مليون يورو تقارير - ليفربول: سواريز = 58 مليون يورو

ذكرت تقارير اخبارية اليوم أن ليفربول الإنجليزي حدد سعر مهاجمه الأوروجوائي لويس سواريز بـ58 مليون يورو.

وقالت جريدة (ماركا) الإسبانية أن الـ"ريدز" يرغب في بيع اللاعب بنفس المبلغ الذي دفعه تشيلسي لشراء مهاجم ليفربول السابق، الإسباني فرناندو توريس في 2011.

وكانت تقارير اخبارية تحدثت عن رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات سواريز، في ظل ما يثار حول اقتراب رحيل الأرجنتيني جونزالو إيجواين نحو يوفنتوس الإيطالي.

يشار إلى أن اللاعب قال مؤخرا بنفسه أنه لا يمكنه رفض عرض من ريال مدريد حال وصوله، خاصة وأن علاقته مع الاعلام ليست جيدة بسبب الانتقادات المتتالية له على خلفية الاهانات "العنصرية" التي يوجهها لبعض اللاعبين وتصرفات أخرى غريبة منها عض اللاعبين مثلما حدث مؤخرا حينما عض إيفانوفيتش لاعب تشيلسي في ذراعه.

يذكر أن متحدث بإسم ليفربول صرح مؤخرا "سواريز ليس للبيع، لم يبدأ اللاعب أو وكيله أي اتصالات معنا من أجل رحيله".

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