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في مؤتمر التيار الشعبي.. "تصفيق" عند مدح عبد الناصر و"هدوء" بعد ذكر عيوبه

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في مؤتمر التيار الشعبي.. "تصفيق" عند مدح عبد الناصر و"هدوء" بعد ذكر عيوبه في مؤتمر التيار الشعبي.. "تصفيق" عند مدح عبد الناصر و"هدوء" بعد ذكر عيوبه
محمد طلبة: على المصريين أن يواجهوا أنفسهم بأنهم شعب عنصري وطائفي ويميز بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم

كتب : فاطمة النشابي منذ 42 دقيقة

شهد مؤتمر "تجديد الاندماج الوطني وإدارة التعددية الدينية في "، الذي نظمه التيار الشعبي بحضور حمدين صباحي مؤسس التيار، موقفا طريفا، أثناء تكريم محمد طلبة أحد مؤسسي "سلفيو كوستا".

وقال طلبة إن على الشعب المصري أن يواجه نفسه بأنه شعب عنصري وطائفي ويميز بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، ثم تطرق للحديث عن السد العالي وسد النهضة، وخلال ذكره الإيجابيات التي قدمها السد العالي وأنه تم بناؤه في عهد عبد الناصر، شهدت القاعة موجة من التصفيق الحاد، لكن حينما ذكر أضرار السد التي من أهمها غرق النوبة، سادت القاعة حالة من الهدوء الشديد.

وشدد طلبة على أنه من الضروري التصالح مع شعب النوبة لأنهم يعانون حالة من التهميش، خاصة في المناصب والوظائف، ومن الضروري ترسيخ مبدأ التصالح والاحترام المتبادل بين جميع طوائف الشعب المصري.

حمدين صباحي: "طلبة" من رموز الثورة.. وصعب أن نجد شخصا يُطلق لحيته ويمكن الترحيب به

ووجه تحية للتيار الشعبي، مشيرا إلى أن تكريمه يعني له الكثير، لأنه يأتي بغض النظر عن انتمائه وعقيدته. كما أثنى صباحي في كلمته على طلبة، مؤكدا أنه "من رموز ثورة 25 يناير، ومن الصعب في الوقت الحالي أن نجد شخصا يُطلق لحيته ويمكن الترحيب به".

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