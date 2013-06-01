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5 يونيو.. يوم "إلكتروني" في مواجهة "التكفيريين" عبر "فيس بوك"

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5 يونيو.. يوم "إلكتروني" في مواجهة "التكفيريين" عبر "فيس بوك" 5 يونيو.. يوم "إلكتروني" في مواجهة "التكفيريين" عبر "فيس بوك"
أكثر من 6 آلاف مشارك انضموا للحملة حتى الآن.. وباقي من الزمن 4 أيام

كتب : فاطمة النشابي منذ 38 دقيقة

"أنا ضد التكفيريين"، حملة إلكترونية أطلقها عدد من شباب الدول العربية لمواجهة "التكفيريين" على مواقع التواصل الاجتماعي، في الخامس من يونيو الجاري، احتجاجا على ما أسموه الإرهاب الفكري والديني، دون الالتفات لجنسية أو ديانة كل من يشارك في الحملة "المهم أن تحارب معنا هؤلاء التكفيريين الذين يأكلون لحوم البشر في القرن الواحد والعشرين" بحسب شعار الحملة.

وتمكن المشاركون في الحملة إلى حشد ما يزيد على 6 آلاف مشارك في الحملة، على "الإيفينت" الخاص بها على "فيس بوك"،

ومن بين المشاركين في الحملة، قال الشاب اللبناني أحمد العربي لـ"الوطن" إن الحملة تهدف بالأساس لمواجهة خطر ممارسة التكفير ضد المجتمعات، إلى جانب مواجهة أي استخدام للخلافات الدينية والمذهبية في الصراعات السياسية، مشيرا إلى ممارسات حزب الله الأخيرة في سوريا.

واستشهدت الصفحة الرسمية للحملة على "فيس بوك" بتصريحات منسوبة لزعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، وتأكيده على ضرورة مواجهة كل الممارسات التكفيرية، حماية لروح الأديان التي تجتمع على الدعوة للسلام وحرية الاعتقاد.

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