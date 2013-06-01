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نواب المعارضة بـ"الشورى" يطالبون بإقالة وزير الثقافة وإعادة المستبعدين

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نواب المعارضة بـ"الشورى" يطالبون بإقالة وزير الثقافة وإعادة المستبعدين نواب المعارضة بـ"الشورى" يطالبون بإقالة وزير الثقافة وإعادة المستبعدين
رئيس "حقوق الإنسان": وزير الثقافة "متوسط القيمة" ومتهم في قضايا لا أريد ذكرها

كتب : محمد حمدي منذ 29 دقيقة

طالب نواب التيار المدني بمجلس الشورى بإقالة علاء عبد العزيز، وزير الثقافة، وأعلنوا تضامنهم مع القيادات الوزارة التي أقالها مؤخرًا.

وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، "ثروات في خطر، خصوصًا مع الهجوم على الثقافة من خلال وزير (متوسط القيمة) ومتهم بقضايا لا أريد ذكرها".

فيما ألقى حافظ فاروق، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بيانًا في مؤتمر صحفي، أعلن فيه تضامن نواب التيار المدني، مع المثقفين ضد وزير الثقافة، مطالبًا بإقالته، وعودة قيادات الوزارة المستبعدة، والتخلي عن مفاهيم الانفراد بالسلطة، لأن ذلك أنانية تعكس فساد السلطة.

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