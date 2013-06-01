جنايات المنصورة تلغى قرار منع برلمانى سابق من التصرف فى أمواله

قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة وعضوية المستشارين حسن معوض الباهى وعبدالحليم حسين عبدالمنعم وأمانة سر محمود فهمى وسامح الموافى ، إلغاء قرار المنع من التصرف فى أموال وممتلكات عضو مجلس الشعب وعضو لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل بدائرة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية وشقيقه رجل الاعمال وزوجتهما وأولادهما بعد عامين من صدورالقرار بناءا على طلب إدارة الكسب الغير مشروع وإتهامهما بالتربح وإستخدام النفوذ.

يذكر أنه فى عام 2011 عندما قررت إدارة الكسب الغير مشروع التحفظ على الأموال المنقولة والثابتة للمهندس حسن حسين محمد أحمد المير وشهرتة حسن المير عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى السابق عن دائرة بنى عبيد وشقيقة حاتم المير رجل الاعمال فى مجال الاسمدة والكيماويات والمبيدات الزراعية عضو مجلس ا لإدارة السابق لنادى المنصورة الرياضى وزوجتهما وأولادهما من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والثابتة والعقارية وذلك لإتهامهما بالتربح وإستغلال النفوذ لعضويتهما فى الحزب الوطنى وعضو مجلس شعب لأكثر من دورة عن الحزب الوطنى السابق وتأيد القرار من محكمة الجنايات الا إنهما تقدما بتظلم وأصدرت المحكمة قرارها السابق.