«كاميرون»: العقوبات على روسيا قد تزيد بسبب أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الجمعة، إن تصرفات روسيا في شرق اوكرانيا غير مقبولة وقد تدفع الولايت المتحدة والاتحاد الاوروبي إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو.

وأبلغ كاميرون مؤتمرا صحفيا في مدينة كانبيرا الاسترالية «مازلت آمل بأن يتعقل الروس ويدركوا أنهم يجب عليهم أن يسمحوا لأوكرانيا بان تتطور كبلد مستقل وحر، في تقرير خياراته».

وأضاف قائلا «إذا اتخذت روسيا نهجا إيجابيا تجاه حرية أوكرانيا، وتصرفت بمسؤولية فاننا قد نشهد رفع تلك العقوبات.. إذا واصلت روسيا دفع الأمور إلى الاسوأ عندئذ فاننا قد نشهد زيادة في تلك العقوبات.. ذلك هو الأمر ببساطة».