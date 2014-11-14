فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة أول ديسمبر

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، في اجتماعه، الخميس، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة، والانتخابات الكلية للنقابات الفرعية، أول ديسمبر المقبل، على أن يُنشر الإعلان في جريدتين رسميتين، 24 نوفمبر الجاري، وتجري الانتخابات الجمعة 6 مارس المقبل، من الساعة التاسعة صباحا إلى السابعة مساء.

وأعلن المجلس أنه سيتم التقدم بأوراق الترشح ابتداءً من أول ديسمبر حتى 10 من الشهر نفسه، وستكون النقابة مفتوحة أيام الجمعة والإجازات، ويمد آخر يوم حتى الساعة الخامسة مساء.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات ولجنة أخرى لتلقي طلبات الترشيح، وقرر عقد مؤتمر صحفي، الاثنين المقبل، للإعلان عن بدء الترشح لانتخابات التجديد النصفي، وتأجيل مناقشة لائحة النقابة إلى اليوم نفسه.

وعرض الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة، اقتراحًا بإقرار اللائحة دون النواحي المالية حتى تنتهي لجنة الهيكلة من عملها، ورفض رئيس الجلسة التصويت على الاقتراح، فأُجلت مناقشته إلى، الإثنين.