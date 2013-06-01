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مجهولون يغتالون قائدا بالشرطة الجوية اليمنية فى حضرموت

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مجهولون يغتالون قائدا بالشرطة الجوية اليمنية فى حضرموت مجهولون يغتالون قائدا بالشرطة الجوية اليمنية فى حضرموت

اغتال مسلحون مجهولون فى اليمن اليوم السبت، قائدا بالشرطة الجوية بوادى حضرموت.
> ونقل موقع "الصحوة. نت" اليمنى الإلكترونى عن شهود عيان قولهم إن مسلحين مجهولين يقودون دراجة نارية أطلقوا النار على العميد يحيى محمد فرحات قائد بالشرطة الجوية أمام مركز الأمن العام (المركز الأول سابقا) وسط السوق العام فى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وحسب الشهود، جرى نقل فرحات إلى مستشفى سيئون العام غير أنه فارق الحياة بها.
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